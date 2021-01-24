Beyşehir Gölü’nde görsel şölen

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kıyı kesimleri donarak buz tutan Beyşehir Gölü’nde kartpostallık görüntüler oluştu.

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nün kıyıları, hava sıcaklıklarının geceleri eksi değerlere düşmesi ile geçtiğimiz günlerde buz tuttu. Göl kıyısından hala buz tabakasının kalkmadığı gözlenirken, yaşanan eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için harekete geçen fotoğraf tutkunları ise mesaisini artırdı. Buzlu kıyılarda fotoğraf makineleri ile çekim yapan fotoğraf tutkunlarına sahil şeridinin ilgi çekici doğal güzellikleri, minyatür Aşk Adası, avlanma faaliyetini buz kütleleri arasında sürdüren balıkçı tekneleri, tarihi Taşköprü ile yiyecek arayışındaki martı ve su kuşları da ilham kaynağı oldu. Fotoğraf tutkunlarının gün boyu süren mesaisi, güneşin battığı akşam saatlerine kadar devam etti.

Dünyada grup vaktinin en güzel izlendiği yerler arasında ikinci sırada gösterilen Beyşehir Gölü’nün buz tabakası ile kaplı kıyılarda güneşin battığı anlar ise görenleri kendisine hayran bırakan büyüleyici görüntüler ortaya çıkarttı.