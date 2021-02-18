Beyşehir Gölü ve buz sarkıtları kartpostallık manzaralar oluşturdu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kar yağışı sonrasında hava sıcaklıklarının eksi dereceleri göstermesiyle göl kıyısında bulunan kamelyalar ile bazı evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Bir evin müştemilatının damından sarkan uzun buz sarkıtları dikkat çekerken, fotoğrafçılar buz sarkıtlarını fotoğrafladı.

Beyşehir’de hava sıcaklıklarının gece eksi 16 dereceyi görmesi nedeniyle Beyşehir Gölü’nde balıkçılar avlanmaya çıkamıyor. Balıkçıların karla dolan tekneleri kıyılarda güzel görüntüler oluşturuyor. Bazı balıkçılar ise soğuk havaya aldırış etmeden avını sürdürüyor. Kar yağışının ardından Beyşehir Gölü’ndeki adalar da beyaz örtüyle kaplanırken, seyrine doyum olmayan kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışı sonrası fotoğraf tutkunları da göl kıyısına akın etti.

Beyşehir Fotoğraf Topluluğu Başkanı Fotoğraf Sanatçısı Seyit Konyalı, yağış sonrası birçok farklı noktada fotoğraf mesaisi yaptıklarını belirtti. Beyşehir Gölü kıyılarında çok sayıda balıkçıyı mesai yaparken görmeyi ümit ettiklerini ancak birkaç balıkçı dışında kimseyi göremediklerini vurgulayan Konyalı, "Beyşehir Gölü’nde adaların da bembeyaz karla kaplandığını gördük. Çok güzel manzaralar var, çok güzel fotoğraflar çektik. Gölün karşı kıyısında da aynı zamanda tehlike arz eden evlerin çatılarından sarkan, tehlike arz eden buz sarkıtları gördük. Ama aynı zamanda bunların sanatsal olarak güzel görüntüler verdiğini de gördük" ifadelerini kullandı.