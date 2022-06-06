Beypazarı’nda bulunan geyik yavrusu yaban hayatına bırakıldı

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde köpekler tarafından bulunan geyik yavrusu yaban hayatına bırakıldı.

Beypazarı ilçesi Macun Yaylası’nda köpekler tarafından bulunan yavru geyiği bir çoban ağıla getirdi. Sağlık durumu iyi olan yavru geyik, Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından annesinin alması için yaban hayatına bırakıldı.