Beyoğlu’nun genç kaşifleri Kefken Kampı’nda

Beyoğlu Belediyesi, Bilim Beyoğlu’nda eğitim alan öğrenciler için Kefken Kampı’nda bilim atölyeleri kurdu. Yaz boyunca her hafta farkı öğrenci grupları kampa katılarak hem bilim eğitimlerine devam edecekler hem de doğa ile iç içe tatil yapacaklar.

Beyoğlu Belediyesi, her yıl on binlerce öğrenciyi ağırladığı Kefken Kampında bu yaz doğa ile bilimi buluşturdu. Beyoğlu’nda çocukları erken yaşlarda bilim, teknoloji ve matematikle buluşturan Bilim Beyoğlu, yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kefken Kampında bilim atölyeleri kurdu. T3 Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen çalışma çerçevesinde her hafta farklı öğrenci grupları kampa katılacak. Genç kaşiflere eğitim ve tatil imkanını bir arada sunan kamp, ilk haftasında Bilim Beyoğlu’nda eğitim alan 400 öğrenciyi ağırladı. Kampa katılan genç kaşifler bilim eğitimlerinin yanı sıra sportif ve eğlenceli oyunlarla da yazın tadını çıkartıyor.

Açık alanda eğitimle kamp bir arada

Bilim Beyoğlu’nda eğitim alan genç kaşiflere eğitimin yanı sıra temiz havada, doğa ile iç içe bir mekanda kamp yapma imkanı sunan Kefken Kampı Bilim Atölyeleri, her hafta 400 kişilik farklı öğrenci gruplarını misafir edecek. Kamp alanında kurulan Uzay Havacılık, Matematik, Doğa, Teknoloji, Bilim Tarihi ve Tasarım Atölyelerinde eğitimlerine devam edecek olan öğrenciler, bilim eğitimlerinin yanı sıra eğlenerek öğrenebilecekleri oyunlu etkinliklerle de doğayı tanıyıp keşfedecekler.

Çocuklarımız hem eğitimlerine devam ediyor hem de kamp yaparak eğleniyor

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, çocukları erken yaşta bilimle buluşturmak için kurulan Bilim Beyoğlu’nun kısa sürede büyük başarılara imza attığını belirterek, “Bilim Beyoğlu, Türkiye genelinde en çok öğrenciye eğitim veren bilim merkezlerinden birisi oldu. Bu gurur verici bir başarı. Çocuklarımız için elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapmaya devam ediyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte çocuklarımız hem eğitimlerine devam etsinler hem de kamp yaparak eğlensinler diye bilim atölyelerimizi Kefken kampımıza taşıdık. Bilim Beyoğlu’nda eğitim alan tüm öğrencilerimiz dönüşümlü olarak bu kamp imkanından faydalanabilecek” dedi.