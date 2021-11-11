Beyoğlu’nun en büyük mahalle bahçesi açıldı

Beyoğlu Belediyesi’nin “Daha Yeşil Bir Beyoğlu” sloganıyla yola çıktığı ve vatandaşlara kendi mahallelerinde yeni yaşam alanları sunmak amacıyla başlattığı proje kapsamında açılan mahalle bahçelerine bir yenisi daha eklendi. Proje kapsamında inşa edilen en büyük mahalle bahçesi olan “Küçük Piyale Mahalle Bahçesi”, Milli Ağaçlandırma Günü’nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Beyoğlu Belediyesi, vatandaşlara yeni yaşam alanları sunmak için 60 farklı noktada mahalle bahçeleri inşa etmeye devam ediyor. Bugün bu mahalle bahçelerine bir yenisini ekleyerek, “Küçük Piyale Mahalle Bahçesi” hizmete açtı. 2 bin 500 metrekarelik bir alana inşa edilen mahalle bahçesine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Her Yeni Doğan Çocuk İçin Bir Fidan Projesi” kapsamında katılımcılar ile birlikte fidan dikti. Öte yandan törene Ak Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Muhammet Şirin, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Bağcı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metin Albayrak, Küçük Piyale Mahalle Muhtarı İsmail Şahin ve İlçe Tarım Müdürü Serap Öztürk’te katıldı.

“Bugün milli ağaç dikme günümüz”

Konuşmasının bazı noktalarında çocuklarla diyalog halinde olup onlara da sorular yönelten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız “Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağaçlar diktiriliyor. Çünkü bugün milli ağaç dikme günümüz. Hep birlikte bunu kutluyoruz. Biz de Beyoğlu’nda sizlerle bu mahalle bahçelerinde hem açılışlarımızı yapıyoruz, hem de ağaçlar dikiyoruz. Böylece daha yeşil bir Beyoğlu’nu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu mahallede daha önce bu tür oyun alanları yoktu, bu mahallenin daha önce bir bahçesi yoktu. Şimdi bu mahalle bahçesinde artık çocuklar oyun oynayabiliyor. Hem mahallemizi yeşillendiriyoruz hem de oyun sahası kazandırıyoruz. Beyoğlu’nda her doğan bebek için zeytin ağacı dikiyoruz. Şu ana kadar 3 bin 374 adet ağaç diktik. Eşim Seyhan Hanım bu organizasyonu yapıyor ve her doğan yeni bebeği evinde ziyaret ediyoruz” dedi.

Küçük Piyale Mahalle Bahçesi’ne 30 fidan dikilirken, Beyoğlu ilçe genelinde ise 2023 adet fidan dikildi.