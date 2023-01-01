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Beylikdüzü’nden sis manzaraları
İstanbul’da etkili olan sis, Beylikdüzü’nde dron ile görüntülendi. Sisin içerisinden yükselen binalar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Çevre 01.01.2023, 14:41
İstanbul’da etkili olan sis, Beylikdüzü’nde dron ile görüntülendi. Sisin içerisinden yükselen binalar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sis, Beylikdüzü’nde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis bulutu içerisinden yükselen binalar dron ile görüntülendi.