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Beylikdüzü'nde yoğun kar yağışı

Yapılan son uyarıların ardından kentin birçok noktasında beyaz örtü oluşurken Beylikdüzü ve Esenyurt’ta E-5’teki yoğun kar yağışı drone ile havadan görüntülendi.

Çevre 24.03.2021, 13:20
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kent geneli için kar yağışı uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarıların ardından sabah erken saatlerden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Beylikdüzü ve Esenyurt'ta lapa lapa kar yağışı görüldü. Kar yağışı sonrası oluşan beyaz örtü ve E-5 çevresi drone ile havadan da görüntülendi.

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