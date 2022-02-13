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Beykoz’da “Doğayla Ahenk İçinde Sürdürülebilir Yaşama Giriş Kursu” başladı

Beykoz’da, bugün ve gelecekte çevre sorunlarından uzak, yaşanılabilir bir dünya için bilimsel yöntemlerle yol haritası çizen "Doğayla Ahenk İçinde Sürdürülebilir Yaşama Giriş Kursu (DAİSY)" başladı.

Çevre 13.02.2022, 09:16
Beykoz’da “Doğayla Ahenk İçinde Sürdürülebilir Yaşama Giriş Kursu” başladı

Beykoz’da, bugün ve gelecekte çevre sorunlarından uzak, yaşanılabilir bir dünya için bilimsel yöntemlerle yol haritası çizen "Doğayla Ahenk İçinde Sürdürülebilir Yaşama Giriş Kursu (DAİSY)" başladı.

Beykoz Belediyesi ve Doğayla Ahenk İçinde Sürdürülebilir Yaşama Dönüş Vakfı (PERMATÜRK) işbirliğiyle düzenlenen eğitimler, endüstri devrimi ve artan nüfusun etkileriyle türlü çevre sorunlarının kıskacında kalan dünya ve doğa için umudun var olduğunu göstermeyi ve bu konuda bilinç oluşturmayı amaçlıyor.

"Çevreye duyarlı herkese açık"

Çevre gönüllüleri, çiftçiler, öğretmenler, gençler, kurumlar, doğaya dönüş planları yapanlar ve dünyada yaşanan çevre sorunlarına duyarlı herkesin katılımına açık olan ücretsiz DAİSY eğitimleri çevrimiçi gerçekleşiyor. Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak üzere, bilimsel bakış açısıyla hazırlanan eğitimde, doğayla ahenk içinde sürdürülebilir yaşamın önündeki engeller, dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunları, sebepleri ve çözümleri anlatılıyor.

"Bireysel ve kitlesel çözümler"

Dünyayı tehdit eden sorunların başında yer alan iklim değişikliği, karbon salınımı, çevre (su ve hava) kirliliği, endüstriyel gıdalar, doğal kaynakların hızla tüketimi biyoçeşitliliğin azalması gibi konulara dikkat çeken DAİSY kursu katılımcılara alternatif çözümler sunuyor.

Permatürk Yönetim Kurulu Başkanı Taner Aksel, "Doğayla ahenk içinde sürdürülebilir yaşama giriş kursumuzu başlattık. Bu kursa geniş bir kitle katılıyor. Öncelikle Beykoz’da çiftçilerimiz, üreticilerimiz, bahçıvanlık yapan abilerimiz, ablalarımız ve kardeşlerimiz katılıyor. Bu kursta bizim vermek istediğimiz aslında doğa ile ahenk içerisinde nasıl gıda üretim yapabiliriz, nasıl bahçe kurabiliriz, kimyasallar kullanmadan doğal üretim süreçleri nasıl oluyor ve aslında aynı zamanda birçok değişik faydayı da nasıl sağlayabiliriz. Bu geri planda gördüğünüz bizim Beykoz Belediyesi ile birlikte hayata geçirdiğimiz örnek uygulama alanımız. Bu alanda özellikle bu bahsettiğim şekilde nasıl bahçe üretimleri yapabiliyoruz, bitki yataklarımız var ama aynı zamanda toprağı canlandırma ve değişik ürünler üretme seçeneklerini de burada anlatıyoruz” dedi.

Katılımcılardan Cumhuriyet Köyü Kadın Çiftçi Kooperatif Başkanı Banu Sezginer, "Programa katılma amacım çiftçilikle daha uygun neler yapılabilir, daha ne kadar verimli olunabilir. Çünkü biliyorsunuz, Cumhuriyet Köyü aslında İstanbul’un en yakın köylerden bir tanesi ve üretim yapılan bir köy. Dolayısıyla burada daha faydalı, daha verimli üretim yapmanın da katkısını düşündüğüm için bu programa katılmak istedim. Aslında kafamızda soru işareti olan birçok konuya da açıklık kazandırdık. Ben çok memnun oldum açıkçası ve elimizdekileri nasıl değerlendirebileceğimiz konusu ile ilgili de çok güzel fikirler alıyoruz. Şu anda bu aldığımız fikirlerle birlikte de bizim kendi köyümüzde ve civar köylerde üretim yapan kadınların daha verimli üretim yapması içinde biz de kendi içimizde çalışmalar yapacağız. İnşallah herkese verimli olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan, eğitimlerin sonunda kursiyerlere katılım sertifikası da verilecek.

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