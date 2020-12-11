Beykoz sahilde korona virüse karşı sosyal mesafeli banklar

Beykoz Belediyesi, Beykoz sahilinde yaptığı 2. etap çalışmasını tamamladı. Yapılan çalışma ile birlikte yetişkinler için yürüyüş alanları, çocuklar için bisiklet ve paten kullanımına uygun alanlar oluşturuldu. Çalışımlarda, sahilde bulunan oturma bankları da korona virüs önlemlerine uygun olarak sosyal mesafeli olacak şekilde tasarlandı.

Beykoz Belediyesi Beykoz sahilinde yaptığı yeşil alan ve çevre düzenlemesi çalışmalarının 2. etap kısmını da tamamladı. Yapılan çalışmalar ile birlikte sosyal mesafeli banklar, geniş yürüyüş yolları, çocuk parkları, şık aydınlatma direkleri ile deniz kıyısında doğa ile iç içe alanlar oluşturuldu. Yapılan çevre düzenlemesi ile birlikte yürüyüş alanları, spor ve oturma alanları ile ilçe sakinleri için nezih bir mekân oluşturdu. Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgını da yapılan çalışmalarda unutulmadı. Sahil kısmındaki sosyal mesafeli banklar korona virüs önlemlerine özel olarak tasarlandı. Yapılan çalışmalar ile birlikte sahil boyunca ferah ve sağlıklı alanlar oluşturuldu. Deniz kıyısında sosyal alanlara kavuşan Beykoz sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı Beykoz Belediyesine teşekkür etti.

Sahilden memnun olduğunu belirten Zeynel Abidin Arslan, “Banklar sosyal mesafeli olarak ayarlanmış, Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Korona virüsten sonra da kullanılabilecek şekilde ayarlanmış bir mimarisi var çok güzel olmuş “dedi.

Beykoz sakinlerinden Ayten Arslan ise, “Çocuklar açısından çok güzel, zaten çocukları kimsenin olmadığı alanlara getiriyoruz. Burada bisiklete biniyorlar, patenlerini kayıyorlar. Beykoz Belediyesinin bu tür hizmetlerinden daha önce de faydalandık bisiklet alanları ve kaykay alanları burada her imkân var “diye konuştu.

Beykoz Belediyesinin çalışmalarını başarılı bulduğunu belirten Onur Örs, “Öncelikle çok başarılı ve çalışkan bir belediye görüyoruz. Elmasburnu, Riva ve sahillerde yapılan çalışmaların, ardı arkası gelmeyen plan ve projelerin olduğunu biliyoruz. Korona virüs salgını da şiddetli bir şekilde devam ediyor. Halkımız için çok büyük bir tehdit ama yapılan bu banklar sosyal mesafeye uygun olarak yapılmış, yapan arkadaşları tebrik ediyorum” dedi.

Ayşegül Serenliçıra, “Her şey çok güzel olmuş. İnşallah Beykoz halkı da buradaki eşyaları sağlam tutar. Pandemi döneminden önce buralara geliyorduk ama şimdi pandemi var çok sık gelmiyoruz” dedi.