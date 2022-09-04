Beykoz doğal sit alanlarının 18 etabı tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İstanbul’un Beykoz ilçesinde yürütülen sit derecelendirme çalışmaları Boğaziçi alanı dışındaki doğal sit alanlarının tümünde tamamlandı. Bu bölgede 18 etaptaki 25 bin 809 hektarlık alanda tescil işlemi tamamlanırken, 600 hektarlık alanda ise son aşamaya gelindi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’un Beykoz ilçesinde sit derecelendirme çalışmalarının Boğaziçi alanı dışındaki doğal sit alanlarının tümünde tamamlandığını açıkladı.

Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Boğaziçi alanı sınırları dışında kalan doğal sit alanlarında ise Türkiye genelinde başlatılan ardışık dört mevsim çalışmasına dayalı ekolojik temelli bilimsel araştırma raporları da 19 etap halinde yeniden değerlendirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bu kapsamda 18 etaptaki 25 bin 809 hektarlık alanda tescil işlemi tamamlanmış, 600 hektarlık alanda ise son aşamaya gelinmiştir. Tescili tamamlanan bölgede yerleşim bulunan Çengeldere, Fatih, Yavuzselim, Baklacı, Çiftlik, Görele, Gümüşsuyu ve İncirliköy mahallelerini de kapsayan 3 bin 500 hektarın üstündeki alanda da planlama çalışmaları tamamlandı. Diğer bölgelerde ise planlama çalışmaları devam etmektedir.’’