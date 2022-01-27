Beyaza bürünen tarihi mekanlardan kartpostallık manzara

Tokat’ta kar yağışı ile birlikte beyaz örtü ile kaplanan tarihi saat kulesi ile Mevlevihane müzesi kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Anadolu’nun tarihi kentlerinden Tokat kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Karla kaplanan şehirde tarihi mekanları eşsiz manzaralar oluşturdu. Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid Han’ın tahta çıkışının anısına inşa edilen saat kulesi ile karşı tarafında bulunan Mevlevihane müzesi kışın farklı bir güzelliğe büründü. 120 yıldır zamana tanıklık eden 33 metre yüksekliğindeki saat kulesi ile Anadolu’nun en estetik Mevlevihane Müzesi havadan görüntülendi. Karla kaplanan çam ağaçlarının arasında ortaya çıkan manzara görenleri mest etti.