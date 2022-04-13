Beyaza bürünen Palandöken’den kartpostallık manzaralar

Erzurum’da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Beyaza bürünen Palandöken’de ise kartpostallık manzaralar oluştu.

Erzurum’da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler ve kent geneli beyaza büründü. Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan 3 bin 200 rakımdaki Palandöken Kayak Merkezinde ise kar yağışının ardından doyumsuz görüntüler ortaya çıktı. Drone ile havadan görüntülenen Palandöken Kayak Merkezinde aralıklı hafif kar yağışı devam ediyor.