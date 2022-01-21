Osmaniye’de etkili olan yoğun kar yağışı sonrası beyaza bürünen Bahçe ilçesi drone ile havadan görüntülendi.

Osmaniye’de önceki gün etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yaklaşık 2 gün süren kar yağışından Bahçe ilçesi de nasibini aldı. Kar yağışı sonrası beyaza bürünen Bahçe ilçesinde oluşan eşsiz güzellik drone ile havadan görüntülendi. Tamamen kar altında kalan ilçe, içerisinde barındığı farklı tonlardaki renklerle renk cümbüşüne büründü.

Bahçe ilçesinin beyaza büründüğünü ifade eden bir vatandaş, “Yaklaşık 50 santim kar yağdı. Hem rezilliğini hem güzelliğini çektik. Rabbimin verdiği güzellikler bunlar. Her taraf bembeyaz. Hava da çok güzel. Çocuklar gibi mutluyuz. Her sene böyle kar yağmıyor. Tadını çıkarıyoruz” dedi.