Son Dakika
Beyaza bürünen Aydos Tepesi ’nden kartpostallık görüntüler
İstanbul’da kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası Aydos Tepesi beyaza büründü.
Çevre 13.03.2022, 11:20
İstanbul’da kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası Aydos Tepesi beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar fırtınası etkisini gösterdi. Dün akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, Aydos Ormanı ve çevresinde kartpostallık görüntüler oluştu.