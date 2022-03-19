Beyaza bürünen Aydos Ormanı’ndan eşsiz görüntüler

Aydos Ormanı kar yağışıyla birlikte beyaza bürünürken, ortaya çıkan seyrine doyumsuz manzara dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Anadolu Yakası’nın yüksek rakımlı noktalarından biri olan Aydos Ormanı, kar manzarası ile görenleri mest etti. Beyaza bürünen Aydos Ormanı’nda masalsı görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan, kartpostallık görüntülerin oluştuğu eşsiz manzara dron havadan ile görüntülendi.