Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı’nda mest eden kar manzarası

Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı’nın zirvesinde ortaya çıkan manzara, havadan görüntülendi.

Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan ve "Ilgaz Anadolu’nun sen yüce bir dağısın" dizeleri ile şarkılara konu olan Ilgaz Dağı, kar manzarası ile ziyaretçilerini mest ediyor. Kayak merkezlerini ziyaret eden vatandaşlar, Ilgaz Dağı’nın kartpostallık kar manzaralarının da tadını çıkarma fırsatını buluyor.

Beyaza bürünen Ilgaz Dağı’nın zirvesinde kar kalınlığı 7 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı sonrasında ortaya çıkan manzara ise görenleri büyülüyor. Mest eden görüntülerin ortaya çıktığı Ilgaz Dağı, dron ile görüntülendi.