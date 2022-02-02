Beyaz örtüyle kaplanan baraj gözden kayboldu

Eskişehir’de kar yağışının ardından etkili olan ayazla birlikte buz tutan Keskin Barajı, beyaz örtüyle kaplanınca adeta gözden kayboldu.

Eskişehir kent merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Keskin Barajı’nın yüzeyi, soğuk hava nedeniyle dondu. Buz tutan suyun karla kaplanması güzel görüntüler oluştururken, baraj ise adeta gözden kayboldu. Beyaz örtüyle kaplanan baraj drone ile havadan kaydedilirken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Yaz aylarında kuraklık nedeniyle su seviyesinin kritik düzeylere indiği barajda buz ve karla kaplı su yüzeyi, balık sezonunda kıyıya gelen doğa tutkunlarını umutlandırdı.