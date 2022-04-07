Beyaz örtünün kalkmasıyla canlanan Muş Ovası hayvancılıkla şenlendi

1 milyon 350 bin küçükbaş, 350 bin büyükbaş hayvan varlığıyla hayvancılık merkezlerinin başında gelen Muş’ta, beyaz örtünün kalkmasıyla besiciler hayvanlarını meralara çıkarmanın sevincini yaşıyor.

Muş’ta, besiciler uzun ve çetin kış mevsiminin ardından hayvanlarını ovadaki meralara çıkarmaya başladı. Havaların ısınmasıyla yeşilin her tonunun canlandığı meralar, en çok besicilerin yüzünü güldürüyor. Kış sezonu boyunca hayvanlarını kar üzerinde ve ahırlarda beslemek zorunda kalan besiciler, uzun bir sürenin ardından sürülerini yeşille buluşturdu. Kuzularıyla birlikte ovada otlayan koyunlar güzel görüntüler oluştururken, dağ köylerinde hayvanlara halen kar üzerinde yem veriliyor.

“Karlar eridiği için çok mutluyuz”

Merkeze 24 kilometre mesafedeki Bozbulut köyünde hayvancılık yapan besici Yücel Köç, bu sene kış mevsiminin 50 gün kadar uzadığını söyledi. Kışın çok zor geçtiğini anlatan Köç, “Karlar yeni erimeye başladı. Hayvanları yavaş yavaş dışarıya çıkarmaya başladık. Hayvanlara kışın 100 ton saman, 50 ton küspe, 50 ton arpa verdik. Meralara bağlı olarak halen de hayvanlarımıza yem vermeye devam ediyoruz. Karlar eridiği için çok mutluyuz. Koyunlarımızı meraya çıkardık, mutluyuz. İnşallah daha iyi olacak. Havalar ısındığı için 1-2 haftaya kadar geceleri de hayvanları otlatmaya çıkarırız” dedi.