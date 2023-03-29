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Beyaz örtü ile kaplanan Kastamonu’nun yüksek kesimleri havadan görüntülendi
KASTAMONU’DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI İLE BEYAZA BÜRÜNEN YÜKSEK KESİMLER DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.
Çevre 29.03.2023, 12:30
Kastamonu’da etkili olan kar yağışı ile beyaza bürünen yüksek kesimler dron ile havadan görüntülendi.
Kastamonu’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplandı. Karayolları ekipleri yol küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolların açık kalması için çalışmalarını sürdürürken, beyaz örtüyle kaplanan şehrin yüksek kesimleri dron ile havadan görüntülendi.