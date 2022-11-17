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Beyaz gelinliğini giyen Sarıkamış’tan kartpostallık manzaralar
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Çevre 17.11.2022, 09:31
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Kars’ın Sarıkamış ilçesinde beklenen kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
Sabah beyaz örtüyle uyanan Sarıkamışlılar “Sarıkamış beyaz gelinliğini giydi” diye konuştular.
Kar yağışı sonrası araç ve yaya trafiği güçlükle yapılabildi.