'Beyaz gelincik' Ardahan'da görüntülendi

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde, çok hızlı hareket ettiği için nadiren görülebilen gelincik görüntülendi.

Nadir görülen gelincik türü daha önce de Tunceli, Gümüşhane Hakkari ve Kars'ta görüntülenmişti.

BEYAZ GELİNCİĞİN "SIRRI"

Son yıllarda Anadolu'nun pek çok yöresinde nadiren de olsa görülen beyaz gelincik aslında farklı bir tür değil. KTÜ Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya "Gelincikler bir çok yaban hayvanı gibi kışın beyaz renge, yaz aylarında başından sırtına kadar kahverengi renge bürünür. Beyaz gelincik diye bir tür yok" dedi.