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’Besle tilkiyi, çalsın anahtarını’
Sivas’ta bir güvenlik görevlisinin otomobilinin anahtarlarını tilkiye kaptırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Güvenlik görevlisi, otomobilin anahtarlarını sucuk karşılığında almayı başardı.
Çevre 14.12.2020, 09:56
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Sivas’ta bir güvenlik görevlisinin otomobilinin anahtarlarını tilkiye kaptırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Güvenlik görevlisi, otomobilin anahtarlarını sucuk karşılığında almayı başardı.Sivas kent merkezinde bir kamu kurumunda güvenlik görevlisi, yiyecek bulmak için güvenlik kulübesine gelen tilkiyi elleriyle besledi. Güvenlik görevlisi, karnını doyurduğu tilkiyle bir sürede otomobilinin anahtarlarıyla oyaladı. Tilki, telefon kamerasının kayıtta olduğu anda anahtarları alarak kaçmaya başladı. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Güvenlik görevlisi, yaklaşık 25 metre uzaklıkta sucuk karşılığında anahtarlarını almayı başardı.
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