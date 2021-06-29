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Berit Dağı’nda kar suyu keyfi

Kahramanmaraş’ta dağcılar yaz sıcağının en yoğun hissedildiği şu günlerde kar suyu keyfi yaşadı.

Çevre 29.06.2021, 14:50
Berit Dağı’nda kar suyu keyfi

Kahramanmaraş’ta dağcılar yaz sıcağının en yoğun hissedildiği şu günlerde kar suyu keyfi yaşadı.

Göksun ilçesi Berit Dağı’nın 2. büyük zirvesine tırmanan dağcılar, dikkat gerektiren bir tırmanışın ardından eşsiz bir güzellik sergileyen kar suyuna ulaşarak serinlediler.

Dağın bağrındaki lütufları iliklerine kadar hissettiklerini ifade eden dağcı Altan Mehmet Sel, "Berit Dağı zirvesine her bir kayayı hissederek çıktık. Buradaki heyecan çok farklı bir duygu. Kar suyunda vücudumuza şok uyguladık. Bu sıcak havalarda bu serinliği yaşamak ayrı bir keyif veriyor. Dünyanın Covid salgınıyla uğraştığı şu günlerde sporun önemini bir kez daha vurgulayabiliriz. Doğa sporları hem bedene hem ruha iyi geliyor" dedi.
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