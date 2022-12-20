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Berit Dağı sise büründü
Kahramanmaraş’ın en yüksek dağı olmasıyla dikkat çeken Berit Dağı sise bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Çevre 20.12.2022, 11:59
Kahramanmaraş’ın en yüksek dağı olmasıyla dikkat çeken Berit Dağı sise bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Göksun ilçesinde bulunan Berit Dağı Karadut Dagobası’nda etkisini gösteren sis bulutu muhteşem manzaralar oluşturdu.
3045 rakımda sis bulutunun kartpostallık görüntülere tanıklık eden vatandaşlar, bu eşsiz güzellikleri fotoğrafladı.