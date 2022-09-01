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Belediyenin açık unuttuğu su çukuru çocuklara serinleme alanı oldu
Kırşehir Belediyesi çalışma yaptığı alanda su tamiri için açtığı çukuru açık unutunca unutulan alan çocuklara oyun alanı oldu.
Çevre 01.09.2022, 12:09
Kırşehir Belediyesi çalışma yaptığı alanda su tamiri için açtığı çukuru açık unutunca unutulan alan çocuklara oyun alanı oldu.
İddiaya göre olay, Bahçelievler Mahallesi Şehit Yüzbaşı Hasan Gök Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde otomobiliyle seyir halinde olan vatandaş açık olan çukuru ve çocukların suyun içerisinde oynadığını fark etti. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaş, su tamiratı için açılan alanda çocukların su içerisinde oynadığını ve çukurun kapatılmamasına tepki gösterdi.
Sosyal medyada da paylaşılan görüntü, vatandaşlardan tepki topladı.
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