Belediyeden hizmet gelmeyince mahalleli kendi yolunu kendi yapıyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yolu yapılmayan Fatih Mahallesi sakinleri bir kamyon çakıl ve çimento alarak kendi yollarını kendileri yapmaya başladı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’ndeki yolların bakımsızlık nedeniyle kullanılamayacak hale geldiğini söyleyen mahalleli duruma tepki gösterdi. Her gün onlarca aracın geçtiği yoldan çıkan toz, mahalle sakinlerinin kabusu olurken, Alaplı Belediyesi’nden yeterli hizmet alamadıklarını söyleyen mahalleli, kendi aralarında topladıkları parayla bir kamyon çakıl ile çimento alarak yolu onarmaya karar verdi.

Yollar bozuk olduğu için vatandaşların rahat bir şekilde yolu kullanamadığını belirten İsmail Demirhan, “Defalarca şikayette bulunduk. Ama buraya bir çözüm üretilmedi. Buradan çıkan toz ve çamur, evlerimizin içine giriyor. Her yer çamur oluyor. bizde çakıl ve çimento alarak kendimizce çözüm ürettik. Bu yol uzun süredir böyle. Biz Belediyeye senede 3 bin 500 TL emlak vergisi ödüyoruz. Çöp vergisi, atık su parası veriyoruz, ödüyoruz. Ama buna rağmen hiçbir hizmet bu mahallede bizzat ve bizzat benim söylememle kesinlikle yapılmıyor. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin sesimizi duymasını ve bize bir çözüm oluşturmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.