"Belediyeden geliyoruz" dediler, asırlık ağaçları kesip gittiler

Elazığ’ın Doğukent ve Ulukent Mahalleleri yol güzergahında bulunan asırlık 24 dut ağacı kesildi.

Elazığ’da iddiaya göre bir vatandaş tarafından Doğukent ve Ulukent Mahallelerini birbirine bağlayan yolda bulunan asırlık 24 dut ağacı kestirildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sonrası çevrede bulunan vatandaşlar duruma tepki göstererek polis ve zabıta ekiplerine haber verdi.