Belediyeden anlamlı klip

Sivas Belediyesi tarafından Dünya Su Günü nedeniyle hazırlanan anlamlı klip izleyiciler tarafından beğenildi.

Sivas Belediyesi 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla video klip hazırladı. Hazırlanan anlamlı video klipte nehirler, göller, şelaleler gibi çeşitli su kaynaklarının görsellerinin yanı sıra minik öğrencilerin verdiği mesajlarda yer aldı. Tarım alanında hizmet veren çiftçiler de su günü nedeniyle anlamlı mesajlar vererek günün önemine değindi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de video klipte yer aldı. Başkan Bilgin’in klipte yer alan konuşmasında, “Su kaynaklarımız sınırsız değildir. Suyumuzu dikkatli kullanalım, israf etmeyelim’’ ifadeleri yer aldı. Video klip izleyiciler tarafından da oldukça beğenildi.