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Belediye personelinin uçamaz halde bulduğu şahin, koruma altına alındı
Antalya’nın Demre ilçesinde belediye temizlik personelinin sokakta uçamaz halde bulduğu şahin, korumaya alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim edildi.
Çevre 18.01.2021, 15:07
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Antalya’nın Demre ilçesinde belediye temizlik personelinin sokakta uçamaz halde bulduğu şahin, korumaya alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim edildi.
Demre Belediyesinde çalışan temizlik görevlileri, Büyükkum Mahallesi Kömürlük Caddesi üzerinde uçamayan bir şahin fark etti. Oldukça korktuğu gözlenen şahine yanaşan personel, şahini alıp Demre Hayvan Yaşam Hakları Derneği yetkilisi Güldehen Gürçkaya’ya teslim etti. Bir kafeste muhafaza altına alınan şahinin herhangi bir yarası olmadığı tespit edildi.Şahin, uçamama sebebi ve tedavisi için Finike Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkililerine teslim edildi.
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