Belediye çalışanları ve kağıt toplayıcı kadın arasında ‘atık’ tartışması

Eskişehir’de karton toplayan kadın ile Odunpazarı Belediyesine bağlı geri dönüşüm çalışanı arasında ilginç bir tartışma yaşandı.

Odunpazarı Belediyesine bağlı geri dönüşüm çalışanları Hamamyolu Caddesi üzerindeki çalıştıkları esnada, geri dönüşüm malzemesi toplayarak geçimini sağladığı düşünülen bir kadınla karşılaştı. İddiaya göre, cadde üzerinde karton benzeri malzemeler toplayan kadına belediye görevlileri müdahale etti. Buna tepki gösteren kadına oradan geçen bazı vatandaşlar da destek verdi. Görevliler kadına ‘Bize bir şey kalmıyor. Topladıkları kamu malı’ diyerek yaptığının yanlış olduğunu belirtti. Kağıt toplayan kadına destek veren vatandaşlar ise ‘Sanki hırsızlık mı yapıyor?’ diyerek karşı tepki gösterdi. Yaklaşık 20 dakika süren olay sonrası iki tarafta olaysız bir şekilde dağıldı.