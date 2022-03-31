banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu

Belediye borcu ödeyemedi, 42 bin nüfuslu ilçeye su basan pompaların elektriği kesildi

Zonguldak’ta 42 bin nüfuslu Kozlu ilçesinde yaklaşık 3 milyon liralık elektrik borcu ödenmeyince ilçeye su basan pompaların elektriği kesildi. Belediye Başkanı Ali Bektaş, "Kasıt var. Seçimler yaklaştığı için herkesten her şeyi bekliyorum" diyerek tepki gösterdi. Belediye Başkanlığı süreci sosyal medya hesabından paylaşınca vatandaşlar da "Borcunu ödemezsen kesilir, mazeret değil çözüm üretin" diye belediyeye tepki gösterdi. Paylaşım, bir süre sonra kaldırıldı.

Çevre 31.03.2022, 15:28
Belediye borcu ödeyemedi, 42 bin nüfuslu ilçeye su basan pompaların elektriği kesildi

Zonguldak’ta 42 bin nüfuslu Kozlu ilçesinde yaklaşık 3 milyon liralık elektrik borcu ödenmeyince ilçeye su basan pompaların elektriği kesildi. Belediye Başkanı Ali Bektaş, "Kasıt var. Seçimler yaklaştığı için herkesten her şeyi bekliyorum" diyerek tepki gösterdi. Belediye Başkanlığı süreci sosyal medya hesabından paylaşınca vatandaşlar da "Borcunu ödemezsen kesilir, mazeret değil çözüm üretin" diye belediyeye tepki gösterdi. Paylaşım, bir süre sonra kaldırıldı.

Kozlu Belediyesi 42 bin nüfuslu ilçeye su basan pompaların yaklaşık 3 milyonu bulan elektrik faturalarını ödeyemedi. İki aylık süreçte borç ödenmeyince firma belediyeye borcun ödenmesi için ihtar çekti. Ancak bu süreçte de borç ödenmeyince firma ilçenin şebeke hattına su sağlayan pompaların elektriğini keserek sayaçları mühürledi.

Yaşananların ardından Kozlu Belediye Başkanlığı sosyal medya hesabından süreci aktaran bir paylaşım yaptı. Vatandaşlar ise belediyenin şikayet değil çözüm yeri olduğunu savunarak duruma tepki gösterip sorunun çözülmesini istediler.

Belediye başkanı, "Seçim yaklaşıyor, kasıtlı yapıldı"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Ali Bektaş ise firmanın bazı durumlarda 40-50 milyona yakın faturaları görmezden gelip 3 milyon liralık borç nedeniyle elektrikleri kesmesinin kasıtlı olduğunu iddia etti. Görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Bektaş, "Her şey para değil. Sağlık var. İlçemizde hastaneler var" diyerek tepkisini sürdürdü. Bektaş, borcu ödeyeceklerini herkesten özveri beklediklerini ifade ederek, "İki aylık normalde ödeme yapılmayınca elektriği kestiler. Kurumlar arası görüşmeler devam ediyor. Ben direk kınama yapmadım. Belediye olarak yapmışızdır. Sonuçta kınanacak olay. Başka bir şeye benzemez. Her şey para değildir. Mutlaka borcumuzu ödemek zorundayız. Sağlık var, hastaneler var. Para meselesi zaten çözülecek. Herkesten özveri bekliyoruz. Kasıtlı yaptı diye düşünüyorum. Kınama ondandır. Yoksa iki aylık borç için elektrik kesilmez. İnsanların sağlığı önemli. Üç milyon liralık borç Kozlu Belediyesi için büyük bir borç değildir. Bugüne kadar 40-50 milyon liralık fatura kesildi. Hepsini ödeyen belediye, sıkıştı. Elektrik zamları belediyeleri, vatandaşı da etkiledi. Bu kesintinin bizim belediyemize kasıtlı olarak yaptığını düşünüyorum. Bundan önce 4 milyon lira biriktiydi. Hemen krediyi çektik ödedik. Üç milyon kredi çekilir, ödenir. Ancak bunun birisinin yüzde 100 kasıtlı yaptığına inanıyorum. Bunu başka belediyelere yapmazlar. Kaldı ki benim onlarla zorum yok, ilişkim yok. Derdim de yok" dedi.

"Sorunu çözeceğiz ama bunları unutacak değiliz"

Başkan Bektaş, 42 bin nüfuslu ilçenin elektriğinin kesilmesinin kolay bir şey olmadığını aktararak, "Artık seçimler yanaştığı zaman herkesten her şeyi bekliyorum. Herkesten her şeyi bekliyorum. İktidarız ama hala daha iktidarı yıkmak için bu memlekette canını verecek olan insanlar var. Sorunu çözeceğiz İnşallah. Bizde sorun uzun sürmez. Ama unutacak da değiliz bunları. 42 bin nüfuslu insanın olduğu ilçede elektriği keseceksin. Öyle kolay şeyler değildir. Biz borcumuzdan dolayı sıkıntımız yok. Bir sürü borçlandık, borcumuzu ödedik. Sonuçta kamu kuruluşu burası. Dalga mı geçiyoruz? Çocuk muyuz biz?" şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19