Belediye Başkanı kendi izinli iskelesini yıktırdı: "Bodrum’da ruhsatsız ve kaçak iskele kalmayacak

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yahşi sahilinde işletmesinin önündeki 2015 yılında gerekli izinleri alarak yaptırdığı iskelesini yıktırdı.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmelikle getirilen yeni düzenlemeler kapsamında, sahillerde bulunan kaçak iskelelerin yıkımına devam ediyor. Kumsallarda yer alıp, yönetmelik değişikliğiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca süresi uzatılmayan iskeleler sökülüyor. Bodrum sahillerinde bulunan iskelelerin bir çoğunun yıkımına başlandı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Yahşi sahilinde bulunan işletmesinin önündeki iskele ise Aras’ın talimatı ile izinleri ve ruhsatı olmasına rağmen yıktırarak örnek bir davranışta bulundu.

İzin süresi bitmeden yıktırıyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2015 yılında gerekli izinleri alarak yaptırdığı iskelesini, izin süresi bitmeden söktürdü. İskelenin kaldırımına bugün başlandı. Yıkım işlemi Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekipleri gözetiminde gerçekleştirilecek. Başkan Aras’ın işletmesinin önünde bulunan iskelenin izinlerinin, ruhsatının ve süresinin olmasına rağmen yıkımının acil olarak yapılmasını istedi. ekipler İskeleye gelerek güvenli bir şekilde sökümüne başladı. Sabah saatlerinde söküme başlanan iskelenin gün içerisinde tamamen kaldırılmış olacağı öğrenildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’daki ruhsatsız, kaçak ve süresi biten iskelelerin sökülmesi için çalışmalara devam ettiklerini ifade ederek şöyle dedi: “İskele yönetmeliklerinde bazı şartlar vardı. Bu şartlarla bazı izinler veriliyordu. Zamanında bu şekilde izin alan firmalar, iskeleler var ya da kaçak yapılan yapılaşmalar vardı. Biz zaten seçimden beri kaçak yapılarla mücadele konusunda her zaman irademizi ortaya koymuştuk. Özellikle yasa dışı bu tür iskele ya da kaçak yapılaşmaları ortadan kaldırıyoruz. Biliyorsunuz Kargı’dan, Gümbet’ten başlamıştık. Orada iskeleler vardı ahşap. Ve daha da bu çalışmalarımız sürüyor. Türkbükü, Gündoğan, Gölköy o bölgedeki iskeleleri kaldırmayı planlıyoruz. Yıkımlara hiç ara vermedik. Biraz salgından dolayı bazı şeyler yavaşlamış olabilir.”

“Kaçak yapılaşma çok arttı”

Son dönemde kaçak yapılaşmanın arttığına dikkati çeken Başkan Ahmet Aras, sözlerini şöyle sürdürdü: “Basına çok fazla yansıtmıyorduk aslında ama son dönemde kaçak yapılaşma artık o kadar çok arttı ki artık bunun yeniden gündem olması gerekir diye düşündük. Benim aslında şöyle bir çağrım olacak: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın bir açıklama yapması lazım. Kesinlikle İmar Barış’ının çıkmayacağını söylemesi lazım. Çünkü şu anda herkes seçim öncesi yeni bir imar barışı bekledikleri için yeniden kaçak yapılaşmaya meyil etmeye başladı. Biz bunu kesinlikle reddediyoruz. Zaten gelen bütün şikayetlere, yaptığımız tespitlere hemen müdahale edip mühürlüyoruz. Suç duyurularını yapıyoruz. Firmalara da uyarı yazısı yazdık. Çok yönüyle mücadeleyi sürdürüyoruz.”

“Ya biz kaldıracağız, ya da yapan kaldıracak”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sözleşmesi devam eden iskelelerin sözleşme sonuna kadar kalacağını ifade ederek sözlerini şöyle noktaladı:

“Kıyılardaki, kumsallardaki iskelelerin kaçak ya da planlı, sözleşmeli olabilir fark etmez, belli bir düzende devam edecek. Yapılan bir plan değişikliğiyle sözleşmesi biten ahşap iskeleler sökülecek, sözleşmesi devam edenler sözleşme sonuna kadar kalacak, eğer herhangi bir şekilde sözleşmesi devam ediyorsa sözleşme sonunda sökmemizi istiyor bakanlık yetkilileri. Eğer imar planına konu bir iskeleyse yani imar planıyla bakanlık tarafından izin verildiyse bu iskeleye kumsalda dahi olsa 2030’a kadar süresi var bunların. Çıkan yönetmelik bu şekilde. Bunu dışında yapı kayıt belgeli dahi olsa kumsallarda artık iskeleler kalmayacak. Yani vatandaşlarımız da kafa karışıklığı olmasın diye bunu açıklamak istedim. Bunları gücümüz ölçüsünde kaldıracağız. Ya biz kaldıracağız ya da iskeleyi yapan kaldıracak.”