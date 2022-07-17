Belçika’da aşırı sıcaklar nedeniyle turuncu alarm verildi

Belçika’da aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle turuncu alarma geçildi. Bir haftadır devam eden sıcak hava dalgası nedeniyle Salı günü hava sıcaklıklarının 40 dereceye ulaşması bekleniyor.

Yağmurlu ve kapalı havasıyla bilinen Belçika son yılların en kurak dönemlerinden birini yaşarken, aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle turuncu alarma geçildi. Düşük yağış oranları ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havaların ardından ülkede çöl sıcaklarının yaşanacağı bildirildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri hazır hale getirilen ülkede, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalı konusunda uyarısı yapıldı.

Hafta başında bu yana sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyrederken, özellikle Fransa sınırına yakın bazı bölgelerde yarın hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması bekleniyor.

Aşırı yağış uyarısı

Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü tarafından yapılan uyarılar sonrasında özellikle çarşamba günü yaşanacak hava sıcaklığı azalması ile birlikte aşırı yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan geçtiğimiz sene Almanya sınırında bulunan Liege kenti ve çevresinde 3 gün boyunca etkili olan yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde 40’dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.