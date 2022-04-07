Son Dakika
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov İngiliz basınına verdiği demeçte, Rus ordusunun Ukrayna’da büyük kayıplar verdiğini ifade ederek, bunu büyük bir trajedi olarak nitelendirdi.
Beklenen yağmur geldi, işyerlerini su bastı
Meteorolojinin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Bazı işyerlerini su bastı.
Çevre 07.04.2022, 22:08 07.04.2022, 22:21
Kocaeli’de akşam saatlerinde bastıran sağanak, kentin bazı bölgelerinde etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı iş yerlerini yağmurun da etkisiyle su bastı. Aniden bastıran yağmura yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.
Yağışın gece saatlerinde de kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.