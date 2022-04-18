Beklenen yağmur etkili oldu, Tekirdağ sahili boş kaldı

Tekirdağ’ı etkisi altına alan yağmur sebebiyle gün içerisinde insan yoğunluğunun olduğu sahil boş kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alacak yağışlar ile ilgili sarı kodla uyarıda bulunmuştu. Meteoroloji’nin uyarısının ardından Tekirdağ’da yağmur iki gündür etkisini sürdürüyor. Süleymanpaşa ilçesine 40 milimetrelik yağış düşerken, sahil boş kaldı. Günün her saati yoğun olan sahildeki yürüyüş alanları boş kaldı, çay bahçeleri ise açılmadı. Rüzgâr sebebiyle denize açılamayan olta balıkçıları da kayıklarını balıkçı barınağına bağladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yağışların Trakya’da etkisini kaybederek İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nde etkili olacağı belirtildi.