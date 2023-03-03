Bebek mezarlıklarında deprem sonrası hasar

Diyarbakır’da deprem sonrası bebek mezarlıkları çatladı.

Kahramanmaraş’taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Diyarbakır’da hasar tespitleri devam ediyor. Depremin yıkıcı etkisi sadece binalarda olmazken, Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığında bulunan bebek mezarlıklarında da hasar meydana geldi. Onlarca mezarlık çatlarken, kimisinin ise tamamen yıkıldığı görüldü.