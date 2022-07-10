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Bayramın ikinci günü için şiddetli yağış uyarısı! AFAD, SMS ile bilgilendirdi

Bayramın ikinci günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni raporunu yayımladı. Buna göre yurdun pek çok bölgesinde sağanak yağışlar etkisini gösterecek.

Çevre 10.07.2022, 09:04
Bayramın ikinci günü için şiddetli yağış uyarısı! AFAD, SMS ile bilgilendirdi

Meteoeoloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; Kuzeybatı kesimlerinde görülecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların İstanbul'un kuzey kesimleri ve Anadolu Yakası'nda; Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde; Balıkesir'in kuzey, Zonguldak ve Bursa'nın batı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır'' denildi. 

AFAD, İSTANBUL'DA YAŞAYAN VATANDAŞLARI SMS İLE UYARDI!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da yaşayan vatandaşlara dün akşam saatlerinde SMS göndererek şiddetli sağanak yağış uyarısında bulundu. 

İşte AFAD tarafından gönderilen SMS uyarısı:

İlinizde yarından itibaren şiddetli yağış beklendiğinden, dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durulmalı, acil durumlarda 112 aranmalıdır.

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