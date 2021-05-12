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Bayram öncesi insan selinin oluştuğu o cadde boş kaldı

Sakarya’da Ramazan Bayramı öncesi adeta insan selinin oluştuğu Çark Caddesi, tam kapanma sebebi ile yerini bu kez sessizliğe bıraktı. İnsan yoğunluğunun yerini araçlara bıraktığı cadde havadan da görüntülendi.

Çevre 12.05.2021, 16:37
Bayram öncesi insan selinin oluştuğu o cadde boş kaldı

Sakarya’da Ramazan Bayramı öncesi adeta insan selinin oluştuğu Çark Caddesi, tam kapanma sebebi ile yerini bu kez sessizliğe bıraktı. İnsan yoğunluğunun yerini araçlara bıraktığı cadde havadan da görüntülendi.

Ramazan Bayramı’nı da kapsayan 17 günlük tam kapanmada, Sakarya’da geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı öncesi adeta insan selinin oluştuğu Çark Caddesi yerini sessizliğe bıraktı. Bayram öncesi alışveriş yoğunluğunun yaşandığı Çark Caddesi ve Dar Sokak gibi bölgelerde insan yoğunluğu yerini araçlara bıraktı. İnsan yoğunluğunun geçtiğimiz senelere göre yok denecek kadar az, araç park yoğunluğunun ise fazla olduğu cadde havadan da görüntülendi.
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