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Bayram dönüşü başladı, 50 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Karabük’te Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gelen vatandaşların dönüş yolculuğuna başladı. İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük’ün Kemikli Rampaları’ndan Gerede gişelerine kadar yaklaşık 50 kilometrelik araç kuyrukları oluştu.

Çevre 15.07.2022, 18:25
Bayram dönüşü başladı, 50 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Karabük’te Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gelen vatandaşların dönüş yolculuğuna başladı. İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük’ün Kemikli Rampaları’ndan Gerede gişelerine kadar yaklaşık 50 kilometrelik araç kuyrukları oluştu.

İstanbul ve diğer büyük kentlerden başta Karabük olmak üzere Kastamonu ve Sinop’a gelen vatandaşlar bayram tatilinin bitimine yakın dönüş için yeniden yollara düştü. İstanbul’un Karadeniz’e bağlantısının sağlandığı Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yer alan D-100 Karayolu Kemikli ve İsmetpaşa Rampaları’nda araç yoğunluğu yaşanıyor. Trafiğin kilit olduğu bölgede araçlar adım adım ilerlerken, Gerede beldesindeki gişelere kadar yaklaşık 50 kilometrelik araç kuyrukları oluştu.

Yoğunluğun hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

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