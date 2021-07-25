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Bayram bitti, dönüş trafiği bitmedi

Kurban Bayramı tatilinden dönüş yapan vatandaşlar, TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yoğunluk oluşturdu. Bayram dönüşünün yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Çevre 25.07.2021, 14:31
Bayram bitti, dönüş trafiği bitmedi
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Kurban Bayramı tatilinden dönüş yapan vatandaşlar, TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yoğunluk oluşturdu. Bayram dönüşünün yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilinden hafta sonu dönmek isteyen bazı vatandaşlar geri dönüşlere başlarken, TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yoğunluk yaşandı. Anadolu’dan, İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilciler TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yoğunluk oluşturdu. Oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.
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