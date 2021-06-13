Bayat ekmekler çöpe gitmedi, 26 çeşit yemek yapıldı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kadınlar, bayat ekmeklerin çöpe atılıp israf edilmemesi için başlattıkları projeyle 26 çeşit yemek yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı Sıfır Atık Projesi kapsamında bayat ekmeklerin çöpe gitmesinin önüne geçmek için Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir araya gelen kadınlar, "İsraf etmiyorum yemek yapıyorum" adı altında örnek bir projeye imza attı. Proje kapsamında farkındalık oluşturmak için düzenlenen yemek yarışmasında kadınlar, bayat ekmeklerden ve meyve kabuklarından 26 çeşit yemek yaparak bunları sergiledi. Tatlı ve tuzlu olmak üzere iki kategoride dereceye giren kadınlara çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğe katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve ilçe protokolü, birbirinden güzel yemekler yapan kadınları tebrik etti.