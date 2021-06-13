banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Çukur oyuncuları Karaburun'da sit alanı satın aldı!
Çukur oyuncuları Karaburun'da sit alanı satın aldı!
Bireysel kredilerde 3 milyon kişi yasal takipte
Bireysel kredilerde 3 milyon kişi yasal takipte
Sedat Peker'den Olay Twitter Paylaşımı!
Sedat Peker'den Olay Twitter Paylaşımı!
40 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama başladı
40 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama başladı

Bayat ekmekler çöpe gitmedi, 26 çeşit yemek yapıldı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kadınlar, bayat ekmeklerin çöpe atılıp israf edilmemesi için başlattıkları projeyle 26 çeşit yemek yaptı.

Çevre 13.06.2021, 13:07
Bayat ekmekler çöpe gitmedi, 26 çeşit yemek yapıldı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kadınlar, bayat ekmeklerin çöpe atılıp israf edilmemesi için başlattıkları projeyle 26 çeşit yemek yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı Sıfır Atık Projesi kapsamında bayat ekmeklerin çöpe gitmesinin önüne geçmek için Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir araya gelen kadınlar, "İsraf etmiyorum yemek yapıyorum" adı altında örnek bir projeye imza attı. Proje kapsamında farkındalık oluşturmak için düzenlenen yemek yarışmasında kadınlar, bayat ekmeklerden ve meyve kabuklarından 26 çeşit yemek yaparak bunları sergiledi. Tatlı ve tuzlu olmak üzere iki kategoride dereceye giren kadınlara çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğe katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve ilçe protokolü, birbirinden güzel yemekler yapan kadınları tebrik etti.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
24°
az bulutlu
banner493