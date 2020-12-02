BATÜ’de 10 bin fidanlık Şehit Yasin Börü Ormanı oluşturuluyor

Batman Üniversitesi Batı Raman Külliyesinde 10 bin fidandan oluşan Şehit Yasin Börü Çam Ormanı ile Şehit Yasin Börü Kabuklu Yemiş Ormanı adlarıyla iki ayrı orman oluşturuluyor.

Hüda-Par Batman İl Başkanı Davut Şahin, oluşturulacak ormanla ilgili görüşmek üzere Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş’u makamında ziyaret etti. Görüşme sırasında Batı Raman Külliyesinde oluşturulacak iki ayrı ormana aralarında çam, fıstık, ceviz ve badem fidanlarından oluşan 10 bin fidan dikileceği belirtildi. Yaklaşık 20 dönümlük alanda dikimi gerçekleştirilecek olan fidanlar pandemi kuralları çerçevesinde dikilecek.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, teröristlerce katledilen Yasin Börü’nün adını üniversitede yaşatacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Rektör Durmuş, 6-7 Ekim 2014’te Kobani bahanesiyle terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının gerçekleştirdiği saldırılarda yoksulların bayramda evlerine kurban eti girmesini sağlamak için çalışan Yasin Börü ve üç arkadaşının teröristlerin silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısına uğramaları sonucu sığındıkları binanın üçüncü katında linç edildiğini anımsattı. Binadan atılan gençlerin cesedine her türlü işkencenin yapıldığının altını çizen Rektör Durmuş, şöyle devam ett:

"16 yaşındaki Börü’nün üzerinden arabayla geçildi, Ahmet Dakak’ın ise başı taşla ezildi. Cesetleri yakılan ve tanınmayacak hale gelen çocuklar, aileleri tarafından güçlükle teşhis edilebildi. Bu kardeşlerimiz Müslüman oldukları için şehit edildiler. Bugün bizlere düşen ise onların adını yaşatmaktır. Bizler de Batman Üniversitesi olarak böyle bir taleple gelen Hüda Par İl Başkanı Davut Şahin Bey ve beraberindeki heyetle gerekli görüşmelerimizi yaptık. Şuan fidanların yerleri kazılıyor. İnşallah akabinde de fidanlarımızı toprakla buluşturarak iki ayrı ormanımızı oluşturmuş olacağız."

Başkan Şahin ise oluşturulacak Şehit Yasin Börü Ormanı için her türlü desteği sunmasından dolayı Rektör Prof. Dr. Durmuş’a teşekkür etti. Başkan Şahin, "Rektörümüz Prof. Dr. Aydın Durmuş’un da desteği ile Batı Raman Külliyesi’nde şehit Yasin Börü kardeşimizin adına 10 bin fidandan oluşan Şehit Yasin Börü Çam Ormanı ile ‘Şehit Yasin Börü Kabuklu Yemiş Ormanı oluşturuyoruz. İnşallah en kısa sürede fidanlarımızı toprakla buluşturacağız" diye konuştu.