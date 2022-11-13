Battı Çıktı Kavşağında kazı çalışmaları tamamlandı

Karabük’te kesintisiz trafiğin sağlanması amacıyla yapımına başlanan Balıklarkayası Battı Çıktı Kavşağında kazı çalışmaları sona ererken betonarme imalatları devam ediyor.

Karabük Belediyesi tarafından başlatılan ve bittiğinde vatandaşların trafik çilesini sona erdirecek olan başlanan Balıklarkayası Safranbolu-Kastamonu Battı Çıktı Kavşağı projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Kazı çalışmalarının tamamlandığı bölgede betonarme imalatları sürüyor.

Yaklaşık iki ay daha devam edecek çalışmaların ardından 100 milyon lirayı bulan proje tamamlanmış olacak.Şantiye Şefi Recep Karaaytu, proje çerçevesinde kazı çalışmalarının tamamlandığını ve betonarme için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Projeyi iki ayda bitireceklerini ifade eden Karaaytu, bölgede 70-80 işçinin çalıştığını söyledi.