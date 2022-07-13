Batman’da yılanların büyüleyen dansı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Batman’ın Sason ilçesinde yaklaşık 1,5 metrelik iki siyah yılanın büyüleyen dansı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Yuvalıçay köyünde bahçelerine giden vatandaşlar, yaklaşık 1,5 metrelik siyah renkte olan iki yılanla karşılaştı. Yılanların birbirine sarılı şekilde oyun oynadığını gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yılanlar, dans ettikten bir süre sonra otluk alanda gözden kayboldu.