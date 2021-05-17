Batman’da sulama sezonu başladı

Batman’da 26 Nisan tarihinde başlayan sulama sezonunda toplam 141 bin 840 dekar tarım arazisinin sulanacak.

DSİ Genel Müdür Kaya Yıldız, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu ifade etti. 2021 yılının ‘Su ve Sulamada Hamle Yılı’ olarak ilan edildiğini hatırlatan Yıldız, “Bu sebeple 2021 yılı ‘sulama yatırımlarımızda hamle yılı’ olacaktır. Bu kapsamda Bölgesel Kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımızı hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışı sağlıyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor” açıklamalarında bulundu.

Batman ilinde 26 Nisan tarihinde başlayan sulama sezonunda toplam 141 bin 840 dekar tarım arazisinin sulanacağı bilgisini veren Genel Müdür Yıldız, Batman’da toplam 141 bin 840 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 120 Milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Çiftçilere bol ve bereketli bir sulama sezonu da dileyen Yıldız şunları kaydetti:

“Bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz”.