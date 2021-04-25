Batman’da Sevek mesire alanı, doğal güzelliğiyle vatandaşları kendine hayran bırakıyor

Batman’ın Sason ilçesinde Dicle Kalkınma Ajansının desteğiyle vatandaşların hizmetine kazandırılan Sevek mesire alanı, doğal şelaleleri, tarihi çınar ağaçları, yeşilliği ve akar suyuyla ziyaretçilerdi kendine hayran bırakıyor.

Sason’da Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Dicle Kalkınma Ajansına teklif edilen ve ajans tarafından yapımı uygun görülen renklerin dilini, doğanın güzel sesini ve akan kaynak suyun harika tınısının işitebileceği, doğa harikası Sevek mesire alanının Doğa Turizmi Projesi tamamlanarak vatandaşların hizmetine girmesiyle doğaseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Bugünlerde korona virüs salgını nedeniyle sık ziyaret edilmeyen mesire alanının yasakların kalmasıyla Batman ve bölge illerden vatandaşların alana akın etmesi bekleniyor.

Sason’da bin 50 yıllık tarihi çınar ağaçlarının bulunduğu Sevek piknik alanının mesire alanına dönüştürülmesi ve turizme kazandırılma çalışmalarının bitmesinin ardından ilçedeki vatandaşların ekonomisine de katkı sunması hedefleniyor.