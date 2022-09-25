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Batman’da nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüldü
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Batman’ın Gercüş kırsalında vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çevre 25.09.2022, 13:56
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Batman’ın Gercüş kırsalında vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kamera kaydında, su samurunun kırsalda dolaşmakta olduğu ve vatandaşların kendisini çektiğini gördükten sonra kaçarak Gercüş göletine girdiği görüldü. Vatandaşlar bölgede ilk defa su samuru gördüklerini belirterek, yetkililerin nesli tükenmekte olan su samuruna sahip çıkması talebinde bulundu.
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