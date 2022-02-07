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Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı.
Batman’da heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
Batman’ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapana köy yolu, kara yolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlenerek ulaşıma açıldı.
Çevre 07.02.2022, 15:15
Batman’ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapana köy yolu, kara yolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlenerek ulaşıma açıldı.
Batman’ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelan, kara yolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi. Heyelan nedeniyle kapanan yol, karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasını tamamlamasının ardından kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldı. Bölgede yaşanması muhtemel yeni heyelan riskine karşı da önlem alındığı belirtildi.