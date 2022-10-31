Batman’da demir profile sıkışan minik serçeyi itfaiye ekipleri kurtardı

Batman’da özel bir okulun bahçesinde bulunan yangın merdiveninin demir profiline sıkışan minik serçe, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde kurtarıldı.

Batman Gap Mahallesi’nde bulunan özel bir okulun bahçesine giren serçe, yangın merdivenin demir profiline girerek orada sıkıştı. Demir profilden kuş sesinin geldiğini fark eden eğitimciler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Batman Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri, demir profilin içinde sıkışan serçeyi fark ederek yoğun bir çalışma başlattı. Demir profilin bir kısmı, yarım saatlik çalışmanın ardından kesilerek serçe, sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen serçe, daha sonra yaşam alanına bırakıldı.