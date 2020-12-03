Batman’da çöp sahasında elektrik enerjisi üretimine başlandı

Batman Belediyesi tarafından yap, işlet, devret modeli ile hayata geçirilen Batman Katı Atık Entegre Tesisinde elektrik üretimine başlandı.

Raman sahasında daha önce vahşi depolama alanı olan çöp sahasında incelemelerde bulunan Belediye Başkan Yardımcıları Adnan Yürük ve Muzaffer Özkan’a ilgili belediye birim müdürleri ve katı atık sahasında yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. 8 Kasım 2019 tarihinde Belediye Başkanlığı ile Anahtar Enerji AŞ arasında imzalanan sözleşme gereği zamanla vahşi depolama sahasının ıslahı, Biyokütle Elektrik Santrali, katı atık ayrıştırma tesisi, tehlikeli atıkların berterafı tesisi, kompost tesisi, seracılık, sosyal yaşam alanları gibi sosyal projelerine de imza atılacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Yürük, santralin kurulu gücünün 1,56 megavat ile 4 ünite halinde 6,241 megavat elektrik enerjisine ulaşacağını söyledi. Günlük çöp miktarının artırılması durumunda yıllık ortalama üretimin 50 milyon kilovat saat eviyelerine kadar artabileceğine dikkat çeken üstlenici firma yetkilileri bunun da ortalama 35 bin 700 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek enerji üretimine denk geleceğine dikkat çekti.

Batman Biyokütle Enerji Santrali kapsamında yenilenebilir enerjiyi kaynak olarak kullandığı için sera gazı etkisini azalttığına dikkat çeken yetkililer, "1 ton metan gazının sera gazı etkisi 1 ton karbondioksitin 28 katı kadar fazladır. Santralde senelik ortalama 14 milyon 300 bin ton metan gazı bertaraf edilecektir" dedi.